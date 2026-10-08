На прохання Естонії з проєкту санкцій ЄС вилучили постачальника NPM Silmet — ERR News

Естонія домоглася виключення російської компанії, що постачає рідкісноземельні матеріали естонському підприємству NPM Silmet, із запропонованого 22-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Разом із компанією з проєкту санкційного переліку вилучили одну пов’язану з нею особу, повідомляє ERR News.

Постачання для промисловості ЄС

Пресофіцерка представництва Естонії в Брюсселі Керстін Лепік підтвердила, що Естонія звернулася з проханням прибрати зі санкційного переліку російську компанію та пов’язану з нею особу. За її словами, компанія постачає NPM Silmet матеріали, які мають стратегічне значення для Європи.

NPM Silmet переробляє ці матеріали для виробництва вітрових турбін та іншої продукції в ЄС. Від роботи підприємства залежать виробники електромобілів і вітротурбін, а також компанії електронної, автомобільної та авіаційної галузей Євросоюзу.

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Пошук альтернативних постачальників

За даними естонського представництва, NPM Silmet активно шукає альтернативні джерела матеріалів, які нині імпортує з Росії. Естонія планує наступного року переглянути питання про внесення цієї російської компанії та пов’язаної з нею особи до санкційного списку.

7 жовтня посли країн ЄС погодили санкції проти 743 фізичних осіб і 826 компаній, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом. Пакет ще мають остаточно затвердити міністри закордонних справ держав-членів ЄС.

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