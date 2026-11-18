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Під час урочистого прийому на саміті АТЕС у китайському Шеньчжені для виходу Володимира Путіна увімкнули музику з танцю «Трепак» балету Петра Чайковського «Лускунчик» замість гімну Росії.

Як зазначають «Важные истории», президента США Дональда Трампа оркестр зустрів американським гімном.

Крім того, під час церемонії фотографування лідер Китаю Сі Цзіньпін не дозволив Путіну стати поруч із собою, вказавши йому місце біля своєї дружини. Під час урочистої вечері російський президент також сидів поруч із нею.

Через розсадку Путіну та Трампу не вдалося поспілкуватися за столом. Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков. За його словами, двосторонню зустріч лідерів планують провести в четвер після пленарного засідання саміту.

Речник Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що тристороння зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна триватиме не більше години. За його словами, вона має стати майданчиком для обговорення складних міжнародних питань.

Саміт Трампа, Путіна і Сі у Шеньчжені:чого чекати Україні та світу.

Дональд Трамп викликав ажіотаж серед китайців під час візиту до Шеньчженя – Reuters.

Президент рф володимир путін під час поїздки на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені привернув увагу медіа своїм взуттям.

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