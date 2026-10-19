На саміті ЄС не погодили жорсткіші міграційні формулювання — RMF24

На саміті ЄС у столиці Бельгії Брюсселі не вдалося погодити жорсткіші формулювання щодо міграційної політики, які просували Польща, Італія та Данія. Ініціативу трьох держав підтримала більшість лідерів, однак проти виступили Франція, Іспанія та Люксембург, повідомляє RMF24.

Суперечка Туска і Санчеса

За інформацією польського медіа, під час закритої дискусії прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск гостро посперечався з головою уряду Іспанії Педро Санчесом. Співрозмовник RMF24 назвав розмову дуже напруженою.

Санчес обстоював легалізацію перебування сотень тисяч мігрантів без документів. Він аргументував це тим, що врегулювання їхнього статусу сприятиме інтеграції, захисту трудових прав і контролю за ситуацією. Туск, за даними RMF24, виступив проти такого підходу, вважаючи, що він може заохочувати незаконний перетин кордонів і позначитися на безпеці інших держав Євросоюзу.

Польський прем’єр, як пише видання, підтримав посилення охорони зовнішніх кордонів ЄС, протидію нелегальній міграції, депортацію іноземців, які порушують закон, а також можливість застосування суворішої політики у сфері притулку.

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Робота над підсумками саміту

Заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацей Дущик заявив, що Польща разом із Данією та Італією була готова до стратегічної дискусії на засіданні Європейської ради. За його словами, практично всі країни-члени поділяють напрям, запропонований трьома державами, але потрібно переконати Францію та Іспанію.

RMF24 також із посиланням на неофіційну інформацію повідомляє, що Туск ненадовго залишив залу засідань для консультацій із польською делегацією. Прем’єр-міністри Чехії та Угорщини нібито не хотіли ухвалювати рішення за його відсутності, а президент Європейської ради Антоніу Кошта зателефонував польському прем’єрові та попросив його повернутися до переговорів.

У підсумкових висновках саміту ЄС передбачили розроблення Європейською комісією механізмів реагування на кризові ситуації, пов’язані з напливом мігрантів на зовнішніх кордонах Союзу. Польща наполягає, щоб такі механізми враховували специфіку окремих держав, зокрема постійний міграційний тиск на її кордоні з Білоруссю.

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