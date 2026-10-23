На Сицилії рибалки продовжать страйки попри допомогу уряду Італії

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Федерація судновласників Сицилії оголосила про новий страйк, попри заходи підтримки, запропоновані урядом Джорджі Мелоні. Представники галузі невдоволені рішеннями влади, спрямованими на допомогу бізнесу на тлі зростання цін на пальне.

Страйк рибалок заплановано на суботу, 24 жовтня. Федерація судновласників Сицилії вимагає від уряду цін на дизельне пальне в межах від 60 до 70 центів за літр, роз’яснень щодо 285 мільйонів євро в рамках європейської програми METSAF з підтримки економік на зростання цін на енергоносії та податкового мораторію для риболовецьких підприємств.

Як зазначається, федерація невдоволена указом італійського уряду про заходи допомоги, оскільки, за їхніми словами, ці кроки є недостатніми з огляду на економічні труднощі риболовецьких підприємств.

З 24 жовтня оголошується новий етап протесту під назвою «податковий страйк», спрямований на привернення уваги до труднощів, з якими стикаються підприємства у виконанні податкових та страхових зобов’язань під час поточної кризи, додала організація.

Федерація звертається до глави уряду Джорджі Мелоні та міністра економіки Джанкарло Джорджетті з проханням розглянути захід, що передбачатиме тимчасове призупинення термінів сплати податків та внесків для риболовецьких підприємств, які перебувають у скрутних умовах, з подальшим розстроченням платежів без додаткових обтяжень.

Федерація сицилійських судновласників наголошує, що «кризову ситуацію в галузі не можна вирішити виключно за допомогою разових дотацій». Там також сподіваються на термінові переговори з урядом Італії.

Джерело: ANSA

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