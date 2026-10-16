На сході Австралії повідомляють про загибель летючих лисиць — ABC News Australia

На східному узбережжі Австралії доглядальники за дикими тваринами повідомляють про численні випадки загибелі, виснаження та критичного стану сіроголових летючих лисиць. Як повідомляє ABC News, такі звернення надходили протягом останніх місяців із територій від Середнього Північного узбережжя Нового Південного Уельсу до штату Вікторія.

Фахівці підозрюють, що тварини потерпають через нестачу нектару на квітучих деревах, пов'язану з посушливими умовами. Це може змушувати кажанів шукати їжу ближче до землі.

Ризики для лісів

Професор охорони природи Університету Ньюкасла Метт Гейворд заявив, що дефіцит нектару може позначитися не лише на летючих лисицях, а й на багатьох австралійських птахах, які також залежать від цього корму.

За його словами, сіроголові летючі лисиці є ключовими запилювачами та поширювачами насіння для лісових екосистем. За ніч вони можуть долати до 50 кілометрів і розносити насіння на великі відстані. Науковець наголосив, що ця здатність особливо важлива в умовах швидкої зміни клімату, коли рослинам необхідно поширюватися на нові території.

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У регіоні Гантер налічується 11 колоній сіроголових летючих лисиць. Одна з них, у природному заповіднику Блекбатт у Ньюкаслі, має близько 40 тисяч тварин і вважається національно значущою.

Попередження про лісавірус

Волонтерка організації Hunter Wildlife Керрі Вокер назвала ситуацію кризовою та зазначила, що скорочення чисельності летючих лисиць може мати ланцюгові наслідки для евкаліптів, птахів та інших тварин. Організація повідомила про безпрецедентну кількість звернень щодо мертвих або таких, що гинуть, кажанів.

Водночас служба охорони здоров'я Нового Південного Уельсу попередила про ризик зараження лісавірусом. У період із 28 вересня до 10 жовтня після укусів кажанів медики оцінили стан 43 людей, зокрема вісьмох у регіоні Гантер. Вірус передається зі слиною через укуси або подряпини та може спричиняти запалення мозку. Медики рекомендують звертатися до підготовлених фахівців із догляду за дикою природою, які мають необхідну вакцинацію та обладнання для безпечного поводження з тваринами.

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