На сході Тайваню вперше помітили китайський човен морської міліції — Taipei Times

Біля східного узбережжя Тайваню в середині серпня зафіксували китайське рибальське судно Minfudingyu 07902, яке у звіті компанії Apex Aviation назвали судном, що також виконує функції китайської морської міліції. Це перший відомий випадок появи такого судна в цьому районі, повідомляє Taipei Times.

За даними Apex Aviation, Minfudingyu 07902 діяв разом із катером Берегової охорони Китаю 2502 та дослідницьким судном Xiang Yang Hong 03. Розвідувальний літак компанії виявив групу суден більш ніж за 30 морських миль, або 55,6 кілометра, від повіту Хуалянь. Судна були розосереджені в радіусі приблизно 10 морських миль.

Посилення активності біля узбережжя

Китай із червня регулярно проводить патрулювання суден берегової охорони біля східного узбережжя Тайваню. Двоє високопосадовців Тайваню, ознайомлених із ситуацією, заявили, що три судна діяли в районі, який китайські судна зазвичай не використовують. За словами одного з них, ці судна визначили для посиленого моніторингу.

Один із посадовців повідомив, що тайванська влада відстежувала рибальське судно як частину флоту морської міліції Народно-визвольної армії Китаю. За його словами, воно діяло у координації з навчаннями китайської берегової охорони, які посадовець охарактеризував як морське переслідування. Він також сказав, що призначення таких суден полягає у фактичному переслідуванні.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оцінка тайванського Міноборони

Міністерство національної оборони Тайваню заявило, що Китай використовує правоохоронну та науково-дослідну діяльність як прикриття для переслідування. За оцінкою відомства, Пекін прагне розширити район операцій у неконфліктних умовах і створити враження фактичної юрисдикції.

У міністерстві також зазначили, що такі дії підривають міжнародний порядок і ставлять під сумнів морські права Тайваню. Військові відстежують активність Китаю за допомогою засобів розвідки у координації з іншими відомствами, зокрема з Адміністрацією берегової охорони.

Директор із питань оборони й безпеки Apex Aviation Хонор Хунг заявив, що китайські військові кораблі, судна берегової охорони, дослідницькі та деякі цивільні судна діють у взаємопов’язаному форматі, створюючи тиск у водах навколо Тайваню. Водночас він наголосив, що одного спостереження недостатньо, аби встановити місії суден або підтвердити координацію між ними.

Читай нас у