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Повітряний простір Польщі 20 листопада порушили три російські крилаті ракети Х-101, а не два об'єкти, як припускалося раніше.

«У всіх трьох місцях – у населених пунктах Новий Ліповець (Білгорайський повіт), Рудник-над-Сяном (Ніжанський повіт) та Молодич (Ярославський повіт) – виявлено уламки маневрених ракет Х-101», — повідомила Окружна прокуратура в Любліні, уточнивши, що постраждалих немає, роботи в Новому Ліповці та Руднику-над-Сяном завершені, а в Молодичі відновляться вранці 23 листопада після нічної охорони території.

Джерело: RMF24.

Після порушення повітряного простору Польщі Туск заявив про складні місяці попереду.

Нагадаємо, що Дональд Туск скликав екстрену нараду через порушення повітряного простору Польщі.

Польща перевірить порушення повітряного простору під час атаки РФ на Україну, — Туск.

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