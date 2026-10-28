На тлі російських атак, ООН розглядає екстрений заклик про допомогу для Києва

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Організація Об’єднаних Націй розглядає можливість оголосити екстрений заклик про допомогу (Flash Appeal) для Києва. Кошти мають покрити додаткові потреби міста, що виникли внаслідок російських атак на критичну інфраструктуру.

«На мою думку, Київ як столиця має особливе значення. Можливо, для покриття додаткових специфічних потреб міста нам доведеться оголосити так званий екстрений заклик про допомогу (Flash Appeal)», – сказав Шмале.

Він наголосив, що Росія не лише руйнує енергетичну та іншу інфраструктуру, а й веде економічну війну проти України: російські війська атакують склади й мережі супермаркетів, а також блокують експорт зерна.

За словами Шмале, подолання наслідків руйнування інфраструктури та економічних атак виходить за межі можливостей гуманітарних організацій і ООН.

«Тому дуже важливо узгодити з державами-членами та міжнародними фінансовими установами механізми подальшої бюджетної підтримки. Це необхідно, щоб критично важливі державні служби могли й надалі працювати, а економіка – функціонувати», - наголосив координатор системи ООН в Україні.

Flash Appeal (екстрений або надзвичайний заклик) - це офіційний план гуманітарного реагування та запит на термінове фінансування, який міжнародні організації (зазвичай під егідою ООН) випускають після початку масштабної кризи. Його мета - максимально швидко зібрати кошти у донорів (урядів інших країн, фондів, бізнесу) для надання життєво необхідної допомоги постраждалому населенню.

Про це заявив координатор системи ООН в Україні та гуманітарний координатор Матіас Шмале на заході, присвяченому реагуванню ООН на кризу, спричинену агресивною війною Росії проти України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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