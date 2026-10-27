На Триглаві в Словенії зникла остання крижана ділянка льодовика — The Guardian

На горі Триглав — найвищій вершині Словенії — зникла остання крижана ділянка однойменного льодовика. Фотографії схилу, зроблені до та після снігопаду цього місяця, підтвердили, що льоду там більше не залишилося, повідомляє The Guardian.

Наприкінці літа головний залишок льодовика мав розмір усього кілька метрів. За останні п’ять років крига розтанула до кількох ізольованих ділянок. Цей період включав три найспекотніші роки в Європі за весь час спостережень.

Скорочення льодовика тривало десятиліттями

За історичними фотографіями та документами, у середині XIX століття льодовик Триглав займав близько 40 гектарів. До 1946 року, коли науковці провели перші систематичні вимірювання, його площа скоротилася до 14 гектарів.

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У 1983–2003 роках льодовик утратив 93% площі поверхні та зменшився до менш ніж одного гектара. Директор Географічного інституту Антона Меліка Матія Зорн, який уперше проводив вимірювання на льодовику у 2001 році, зазначив, що темпи танення дивували його навіть в останні десятиліття існування льодовика. У 2002 році дослідники відібрали керн льоду завглибшки приблизно п’ять метрів, а наступного року на тому самому місці вже була скеля.

Символ для Словенії

За словами Зорна, Триглав посідає центральне місце у словенській національній ідентичності, а зникнення льодовика означає втрату важливого джерела даних і показника зміни клімату. Триглав зображений на прапорі Словенії, а сходження на вершину вважають важливою частиною культурного життя країни.

Через відступ льодовика оголилися нові вертикальні шахти, а в печерах під Триглавом науковці виявили лід. Інший льодовик на горі Скута також скоротився і стоншився, однак його залишок краще затінений і, за оцінкою дослідників, може зберігатися ще кілька років.

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