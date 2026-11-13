На Вестерплатте виявили понад 28 тисяч небезпечних предметів — RMF24

На півострові Вестерплатте в Польщі археологи під час нового сезону досліджень убезпечили понад 28 тисяч одиниць боєприпасів та інших небезпечних предметів. Серед них переважали набої до гвинтівок Mauser і артилерійські підривачі. Про це повідомляє RMF24.

Розкопки біля колишніх казарм

Тринадцятий сезон археологічних досліджень тривав з 9 квітня до 10 серпня 2026 року. Фахівці обстежили майже 500 квадратних метрів території колишнього плацу та нових казарм Військової транзитної складниці. Розкоп на місці північного крила казарм, споруджених у 1935–1937 роках, охопив 292 квадратні метри, ще 187 квадратних метрів дослідили на плацу.

Залізобетонна будівля казарм пережила бої вересня 1939 року, однак її північне крило було зруйноване у квітні 1945 року внаслідок вибуху боєприпасів, накопичених німецькими військами. Археологи також зафіксували частину вирви від цього вибуху — її діаметр оцінюють у 20 метрів.

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Артефакти та людські рештки

Із 2,7 тисячі знайдених предметів майже 900 визнали пам’ятками високої історичної цінності. Серед них — опорна плита польського міномета зразка 1931 року калібру 81 мм, фрагмент віконної рами з маскувальним фарбуванням кольору так званого англійського рожевого та пошкоджений польський військовий казанок.

Під час робіт також відкрили залізобетонні рештки зброярні, гаража з оглядовою ямою та з’їзду. За словами археолога Адама Дзевановського, дослідники дісталися рівня, яким у 1939 році пересувалися польські оборонці; тут розташовувалися головний командний пункт, основне укриття гарнізону та медичний пункт.

Окремо, 5 листопада 2026 року під час паралельних робіт із будівництва Музею Вестерплатте виявили людські рештки поруч із польськими військовими ґудзиками та багнетом. Це спорядження може вказувати, що рештки належать розшукуваному оборонцеві півострова, легіонеру Мечиславу Кшаку.

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