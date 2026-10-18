На військовій базі в Альберті після інциденту загинули люди — CBS News

На канадській військовій базі CFB Wainwright у провінції Альберта стався серйозний інцидент, після якого виникла масштабна пожежа. Міністр оборони Канади Девід Макгінті заявив, що внаслідок події є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє CBS News.

Триває розслідування

Макгінті не назвав кількості загиблих і постраждалих та не уточнив причин інциденту. За його словами, до розслідування залучена Королівська канадська кінна поліція, а ситуація залишається «дуже активною і делікатною».

Начальниця штабу Збройних сил Канади генерал Дженні Каріньян повідомила, що військові взаємодіють із федеральними, провінційними та місцевими органами влади. За її словами, пріоритетом є добробут військовослужбовців, їхніх родин і громади.

Канадські збройні сили та органи влади різних рівнів координують реагування на надзвичайну ситуацію. Сусідня громада Вейнрайт надає лікарняну та протипожежну підтримку.

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Вогонь поширювався через вітер

Муніципальний округ Вейнрайт заявив, що вогонь перетнув огорожу бази та швидко поширювався через сильний вітер. До гасіння залучили пожежників із кількох юрисдикцій, а розпорядження про евакуацію не діяло.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні повідомив, що федеральний уряд працює з владою Альберти та місцевими органами. Прем’єрка Альберти Даніель Сміт назвала пожежу значною і трагічною.

CFB Wainwright розташована приблизно за 180 кілометрів на південний схід від Едмонтона. Це одна з найбільш завантажених навчальних військових баз Канади, де військові готуються до бойових операцій.

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