На військовій базі в Альберті сталася масштабна пожежа — Deutsche Welle

На військовій базі CFB Wainwright у канадській провінції Альберта сталася серйозна подія, що спричинила масштабну пожежу. Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

Реакція федеральної влади

У дописі в X Карні зазначив, що федеральний уряд тісно співпрацює з владою Альберти та місцевими органами. За даними Deutsche Welle, прем’єр-міністр також висловив підтримку військовослужбовцям, яких зачепив інцидент.

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Заява влади Альберти

Прем’єрка Альберти Даніель Сміт назвала пожежу значною й трагічною. За її словами, пожежа торкнулася багатьох військовослужбовців.

Посадовці не повідомили подробиць щодо причин пожежі або того, чи є постраждалі. Інцидент стався за кілька днів до запланованого на 19 жовтня референдуму в Альберті про початок процесу відокремлення провінції від решти Канади. На референдумі мають визначити, чи хоче провінція розпочати такий процес.

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