На військовій базі в Альберті загинули четверо військових — NPR

На базі Канадських збройних сил у Вейнрайті, провінція Альберта, під час пожежі загинули четверо військовослужбовців, ще десятки дістали тяжкі поранення. Прем’єр-міністр Канади Марк Карні назвав інцидент однією з найтяжчих трагедій для канадських військових у мирний час на території країни, повідомляє NPR.

Карні заявив, що родини загиблих уже поінформували. За його словами, на федеральних будівлях по всій Канаді приспустять прапори на знак вшанування постраждалих.

Пожежа у навчальній зоні

Королівська канадська кінна поліція повідомила, що отримала виклик щодо пожежі в навчальній зоні бази невдовзі після 16:00 17 жовтня. Сильний вітер поширив вогонь за межі військового об’єкта в прилеглу сільську місцевість. Упродовж дня в окремих районах Альберти фіксували пориви вітру до 100 км/год.

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Канадські збройні сили заявили, що не мають ознак терористичного характеру події. Причину пожежі встановлюють, до розслідування залучена поліція. Міністр оборони Канади Девід Макгінті назвав ситуацію дуже активною та делікатною.

Лікарні активували екстрений режим

Кілька лікарень Альберти активували режим Code Orange, який застосовують у разі одночасного надходження великої кількості тяжкопоранених пацієнтів. Постраждалих доправляли до лікарень Едмонтона, розташованого приблизно за 180 кілометрів від Вейнрайта. За словами лікаря з Едмонтона, заклади охорони здоров’я поблизу бази були перевантажені.

Мер Вейнрайта Брюс П’ю повідомив, що місцева невелика лікарня не розрахована на події з масовими жертвами, тому пацієнтів транспортували гелікоптерами та літаками до інших медичних установ. Близько 23:00 муніципалітет Вейнрайта повідомив, що вогонь вдалося взяти під контроль, а майно та критична інфраструктура були захищені. Евакуацію жителів не оголошували.

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