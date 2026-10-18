На військовій базі в Канаді спалахнула велика пожежа, є загиблі — Reuters

На військовій базі «Вейнрайт» у Канаді сталася надзвичайна подія, яка призвела до загибелі та травмування людей. Увечері в суботу, 17 жовтня, на об’єкті в провінції Альберта продовжувала вирувати велика пожежа. Про інцидент повідомив міністр оборони Канади Девід Макгінті. Він розповів про трагедію журналістам в Оттаві, але не став уточнювати, скільки людей загинуло та скільки дістали поранення. «Мені прикро повідомляти, що унаслідок інциденту на базі канадських збройних сил "Вейнрайт" є як загиблі, так і поранені», — заявив Макгінті.

Причини події наразі невідомі. Міністр також не повідомив, за яких обставин сталася пожежа та що саме призвело до трагічних наслідків. За словами Макгінті, станом на вечір суботи вогонь на території бази ще не вдалося повністю приборкати. Він зазначив, що не пригадує подібного випадку за останній час. «Я не пригадую подібного випадку за останній час», — сказав очільник канадського оборонного відомства.

Інцидент розслідують військові та поліція

Обставини події з’ясовують канадські військові разом із Королівською канадською кінною поліцією. Слідчі мають встановити, що стало причиною інциденту та як розвивалися події на базі.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні також відреагував на ситуацію. У дописі в соціальних мережах він повідомив, що федеральний уряд координує дії з владою провінції Альберта та місцевими органами. За словами Карні, уряд «тісно співпрацює з урядом провінції Альберта та місцевими органами влади».

Вогонь перекинувся за межі бази

Пожежа не обмежилася територією військового об’єкта. За повідомленням муніципалітету, вогонь перекинувся через огорожу бази на сусідню територію. Водночас місцева влада не оголошувала евакуацію. База «Вейнрайт» розташована у східно-центральній частині провінції Альберта, приблизно за 210 кілометрів на схід від Едмонтона. Вона є місцем розміщення канадських військових і цивільних працівників.

За даними перепису населення Канади за 2021 рік, на базі перебували 1 310 військовослужбовців і цивільних співробітників. Поруч розташоване місто Вейнрайт, у якому проживає близько 6 600 людей. Наразі канадська влада не оприлюднила повної інформації про кількість загиблих і поранених. Причини пожежі та всі обставини інциденту мають встановити під час розслідування. Про це в суботу, 17 жовтня, заявив міністр оборони Канади Девід Макгінті, повідомляє Reuters.