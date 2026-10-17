На Західному березі атакували делегацію Франції, Бельгії та Польщі — Anadolu Agency

У палестинському місті Тайбех на окупованому Західному березі Йордану 17 жовтня напали на дипломатичну делегацію за участю представників Франції, Бельгії та Польщі. За даними Anadolu Agency, інцидент стався після офіційної церемонії з нагоди підписання угоди про побратимство між Тайбехом і французьким містом Сен-П'єр.

Учасники церемонії

Мер Тайбеха Сулейман Хурієх повідомив агентству, що в церемонії брали участь французький і бельгійський консули, представник Польщі, ім'я якого не розкривають, а також мер Сен-П'єра Крістіан Равен.

Напад стався у західній частині міста та був спрямований проти делегації і палестинців, які збирали оливки. За словами Хурієха, кілька мешканців Тайбеха зазнали травм, а у автомобілі бельгійської делегації розбили вікно.

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Повідомлення ізраїльських медіа

Ізраїльське армійське радіо з посиланням на очевидців і відео повідомило, що під час нападу в один із дипломатичних автомобілів кидали каміння. На відео видно людину, яка лежить на землі біля дипломатичного автомобіля; радіо ідентифікувало її як французького політика та мера Ольнуа-ле-Валансьєнна Бернара Будо.

Телеканал Channel 12 із посиланням на ізраїльських військових повідомив, що інцидент перевіряють і одразу після нього нікого не затримали. Хурієх назвав напад грубим порушенням дипломатичної та гуманітарної діяльності й пов'язав його з обмеженнями для палестинців під час збору оливок.

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