На Західному березі поселенці атакували збирачів оливок — BBC News

На окупованому Західному березі річки Йордан десятки замаскованих ізраїльських поселенців атакували палестинців, які збирали оливки поблизу села Абу-Фалах. Нападники підпалювали автомобілі та оливкові дерева. За словами місцевого посадовця, постраждали 12 палестинців, серед них — четверо людей із подвійним палестинсько-американським громадянством, повідомляє BBC News.

Поранені фермери та журналістка

Знімальна група BBC стала свідком одного з нападів. Житель сусіднього села Турмус-Ая Ясер Аль-Кам розповів, що громадянина США Маджді Фхіда поселенці били палицями з цвяхами, унаслідок чого чоловік зазнав глибоких поранень голови. Також постраждала його літня мати.

Інший чоловік, який доправляв поранених до лікарні, заявив, що поселенці били фермерів палицями та спалили три автомобілі, зокрема його машину. Державний департамент США повідомив, що знає про ці повідомлення, засудив кримінальне насильство з боку будь-якої сторони на Західному березі та закликав розслідувати інцидент, затримати й притягнути винних до відповідальності.

Під час нападу також постраждала американська журналістка The Washington Post Гайді Левін. За її словами, десятки поселенців оточили її під час роботи, повалили на землю та били ногами. Виконавчий редактор видання Метт Мюррей заявив, що Левін можна було чітко ідентифікувати як журналістку, та закликав провести ретельне розслідування.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Сутичка в оливковому гаю

Фермери з трьох сіл разом збирали врожай, намагаючись убезпечитися від нападів. Власник землі Амін Халіл сказав, що його ділянку оточують сім ізраїльських поселень і форпостів. Усі ізраїльські поселення на Західному березі є незаконними за міжнародним правом; форпости також незаконні за ізраїльським законодавством, хоча багато з них отримують державну підтримку.

Коли до поля почали спускатися десятки поселенців, вони підпалили кілька груп оливкових дерев. Поселенці кидали каміння з рогаток, а палестинські молоді люди кидали каміння у відповідь. Після прибуття ізраїльських сил фермери почали відступати. Згодом ізраїльські сили застосували сльозогінний газ. Також на полях було чути постріли бойовими набоями, але хто саме стріляв — поселенці чи ізраїльські сили — неясно.

За даними ООН, протягом двох останніх тижнів зафіксовано більше нападів насильницьких поселенців, ніж за весь минулорічний сезон збору оливок. Від початку року такі напади забрали життя одного палестинця та призвели до поранення понад 120 людей на Західному березі.

Читай нас у