На заході Сінгапуру індекс забруднення повітря сягнув 207 — Channel NewsAsia

У Сінгапурі вранці 15 жовтня зафіксували підвищений рівень дрібнодисперсного пилу PM2.5 в усіх п’яти регіонах країни. На заході Сінгапуру 24-годинний індекс стандартів забруднювачів повітря PSI о 08:00 становив 207, що відповідає категорії «дуже нездоровий».

Показники PM2.5 зросли в усіх регіонах

Погодинні значення PM2.5 вранці коливалися від 60 до 99 і в усіх регіонах перебували у підвищеному діапазоні. В інших частинах країни 24-годинний PSI був на нездоровому рівні. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Напередодні, 14 жовтня, погодинний показник PM2.5 на заході Сінгапуру сягнув 288 о 15:00. За даними видання, це був найвищий рівень із 2015 року.

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Дим надходить із Калімантану

Національне агентство з охорони довкілля Сінгапуру повідомило, що густий дим від пожеж у Калімантані переміщувався до країни під впливом південно-східних вітрів. Агентство очікувало, що серпанок продовжить надходити до Сінгапуру вночі та протягом 15 жовтня. Водночас у країні й частині сусідніх територій прогнозували опади, а на півдні Суматри та в Калімантані мали зберігатися сухі умови.

Агентство прогнозувало, що 24-годинний PSI у Сінгапурі перебуватиме в нездоровому або дуже нездоровому діапазоні. Через досягнення PM2.5 дуже високого рівня та можливий перехід PSI до дуже нездорової категорії влада почала поетапно надавати респіратори N95 у громадських клубах і через автомати в окремих транспортних вузлах, офісах соціальних служб та об’єктах Народної асоціації. Маски можуть бути доступні не в усіх пунктах одразу, однак запаси у складських приміщеннях роздрібних мереж і державних резервах, за даними агентства, достатні.

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