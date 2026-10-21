На Житомирщині через російські обстріли зупинився завод із німецькими інвестиціями

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На Житомирщині через російські обстріли зупинило роботу підприємство «Кромберг енд Шуберт Житомир», яке працює за участю німецьких інвестицій.

«На жаль, одне з найбільших бюджетоутворюючих підприємств області «Кромберг енд Шуберт Житомир» припинило роботу. Для Житомирщини це дійсно серйозний удар: під загрозою доля 3600 працівників, а також мільйони гривень податків, які надходили до бюджетів різних рівнів», - поінформував посадовець.

За його словами, зараз керівництво заводу разом із власниками напрацьовує рішення, щоб забезпечити людей роботою. Частина працівників, імовірно, виїде за кордон, а решта працюватимуть в інших містах.

Бунечко додав, що влада області пообіцяла максимальне сприяння та будь-яку допомогу в межах чинного законодавства у разі, якщо буде ухвалено рішення про відновлення роботи підприємства.

Завод спеціалізувався на виготовленні електричних бортових кабельних систем для автомобілів світового класу.

У серпні підприємство з німецькими інвестиціями «Кромберг енд Шуберт Житомир» заявляло про призупинення роботи внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Фейсбуці.

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