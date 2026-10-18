Над Польщею зафіксували проліт 5-тонного елемента китайської ракети — RMF24

Над Польщею вранці 18 жовтня зафіксували проліт елемента китайської ракети ZQ-2E масою близько 5 тисяч кілограмів. Польське космічне агентство POLSA повідомило, що мережа спостережень за болідами Skytinel зареєструвала об’єкт над територією країни приблизно о 6:13.

Політ зафіксували до узбережжя Швеції

За даними RMF24, камери Skytinel відстежували об’єкт від району Бельсько-Бялої до узбережжя Швеції. Мережа повідомила, що під час спостережуваного прольоту він рухався висхідною ділянкою орбіти. За її оцінкою, загрози сходження з орбіти над Польщею в цей час не було.

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POLSA перевіряє дані

Днем раніше POLSA повідомляло, що стежить за повторним входженням в атмосферу елемента ракети ZQ-2E. За інформацією агентства, цей об’єкт вивели 14 жовтня 2026 року з китайського космодрому Цзюцюань SLC у Внутрішній Монголії.

POLSA заявило, що продовжує моніторинг ситуації та інформує відповідні служби й установи за чинними процедурами. Остаточне повідомлення про подію агентство планувало оприлюднити в понеділок після верифікації даних.

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