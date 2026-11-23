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Країни НАТО вирішують, як реагувати на можливі «прильоти» російських ракет або дронів на територію країн Альянсу.



Чергове порушення Росією повітряного простору Польщі обговорювали одночасно на Парламентській асамблеї НАТО в Берліні та у Брюсселі – на надзвичайному засіданні Північноатлантичної ради НАТО.

Трьома днями раніше, 20 листопада, російські крилаті ракети Х-101 впали на південному сході країни, неподалік від місця, де Польща проводила військові навчання за участю «Коаліції охочих». При цьому сили НАТО не збили жодної цілі.

Раніше вторгнення у повітряний простір також були зафіксовані в інших країнах НАТО, зокрема у Румунії, Литві, Латвії та Естонії. Інциденти виникають дедалі частіше на тлі вимог Кремля вивести сили НАТО із Центральної Європи та припинити підтримку України.

Коли сили НАТО зможуть закрити європейське небо від російських ракет, і що кажуть українські військові оглядачі про наслідки пасивної реакції Альянсу на провокації Кремля — у матеріалі UA.News.

Російські ракети Х-101 у Польщі вже не вперше



Падіння ракет у Люблінському та Підкарпатському воєводствах після розслідування доповнилося новими промовистими фактами. Усі три об'єкти, уламки яких знайшли біля населених пунктів Новий Липовець, Рудник-над-Сяном та Молодич, виявилися крилатими ракетами Х-101. Вони зійшли з конвеєра зовсім недавно — у четвертому кварталі 2026 року на заводі в Дубні у Підмосков'ї.

Одна з ракет вибухнула менш ніж за 100 км від місця військових навчань країн «Коаліції охочих». Цей удар не був випадковим – заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він прямо назвав це навмисною «провокацією Москви»..

Від початку великої війни російські ракети та дрони не вперше маневрують у небі Польщі. З лютого 2022 року зафіксовано щонайменше 8 таких інцидентів, які здебільшого виглядали частиною російських атак на Україну.

15 листопада 2022 року с.Переводів (Люблінське воєводство). Неподалік від кордону з Україною впала та вибухнула ракета, внаслідок чого загинули двоє громадян Польщі. Слідство встановило, що трагедія сталася внаслідок відбиття російського масованого удару українським ППО.

16 грудня 2022 року неподалік міста Бидгощ. Російська крилата ракета Х-55 (без бойової частини) пролетіла близько 400 км углиб країни та впала в лісі. Її уламки знайшли лише у квітні 2023 року.

29 грудня 2023 року біля села Вожучин-Цукровня (Люблінське воєводство). Російська крилата ракета заглибилася на 40 км у повітряний простір Польщі, пробула там 3 хвилини, після чого змінила курс і повернулася в Україну.

24 березня 2024 року с. Осердув (Люблінське воєводство). Російська крилата ракета рухалася зі швидкістю майже 800 км/год, була в небі Польщі 39 секунд на глибині до 2 км від кордону під час атаки на Львівщину.

26 серпня 2024 року район м. Тишівці. Повітряний простір порушив безпілотник, ймовірно, типу «Шахед». Об'єкт пролетів територію Польщі приблизно на 25 км і зник із радарів під час масованої атаки на Україну.

20 серпня 2025 року с. Осіни (Люблінське воєводство). Російський ударний дрон пролетів понад 200 км углиб території Польщі, впав і вибухнув на кукурудзяному полі за 100 км від кордону.

30 липня 2026-го с. Тарнава-Колонія. Впала російська крилата ракета Х-101 на незабудованій території під час комбінованого обстрілу західних областей України. Польська прокуратура встановила, що ракета Х-101 була виготовлена у другому кварталі 2026 року на заводі у Московській області.





Реакція НАТО і заяви Трампа



21 листопада, наступного ж дня після того, як 3 російські ракети впали на територію Польщі, генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Варшави. Він підтвердив підтримку альянсу і запевнив, що НАТО захищатиме «кожен дюйм польської території».

Тоді ж міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Польща найближчим часом «отримає від союзників по НАТО потужну підтримку, що посилить захист східного кордону».

Про солідарність із Польщею також заявив глава МЗС Німеччини Йоханн Вадепюль та запевнив, що НАТО рішуче захищати себе.

«Ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО», — сказав він 23 листопада під час продовження роботи Парламентської асамблеї НАТО у Берліні. Звертаючись до російського диктатора Володимира Путіна, він наголосив: «Не обманюйтесь: ми, можливо, й оборонний альянс, але готові захищати наші країни».



Протилежною була реакція ключової країни НАТО – Сполучених Штатів Америки. Президент США Дональд Трамп спробував публічно виправдати вторгнення російських ракет, назвавши їх «малими», а їхні маневри — «випадковими». Таким чином, Трамп спробував врятувати власний переговорний трек з Москвою та засвідчив, що Білий дім знімає питання колективної відповіді під проводом США у разі провокацій Росії.

Утім, країни Балтії та Центральної Європи вже свідомі того, що змушені покладатися насамперед на власні оборонні спроможності та європейську солідарність.

Як приклад — військові навчання Northern Viking у вересні 2026 року, які проходили в стратегічному районі GIUK Gap (пропускна зона між Гренландією, Ісландією та Великою Британією). Вперше країни-члени НАТО провели маневри без участі збройних сил США. Німеччина направила свої розвідувальні літаки, Бельгія — винищувачі, Канада — військові кораблі. Учасники відпрацьовували сценарій виявлення та знищення російських підводних човнів у Північній Атлантиці.

Вперше від початку проведення цих щорічних масштабних навчань, жоден американський корабель чи літак не приєднався до цієї оборонної взаємодії. Сили НАТО прагнули продемонструвати Москві, що можуть захистити континент без американського керівництва.

«Теорія перемоги» НАТО і запит Польщі



Як відповідати на посилені загрози з боку Кремля вирішували на надзвичайному засіданні Північноатлантичної ради, яке скликали у штаб-квартирі НАТО 23 листопада. Польща делегувала на зустріч заступника міністра оборони Павела Залевського та керівника Служби військової контррозвідки Польщі бригадного генерала Ярослава Стружика.

На засіданні в Брюсселі Варшава представляє конкретні вимоги щодо зміцнення захисту кордону. Польща наполягає на розгортанні додаткових винищувачів п'ятого покоління F-35 та літаків дальнього радіолокаційного виявлення AWACS, які дозволять фіксувати низьколетючі цілі ще на підльоті.

Вторгнення російських ракет 20 листопада також виявило вразливість протоколів ППО НАТО. Як повідомило польське командування, шведський винищувач Gripen, що чергував у небі, мав дозвіл на збиття ракети, але не зміг цього зробити через складні погодні умови та короткий час перебування цілей у польському небі (близько трьох хвилин на швидкості понад 800 км/год). Тепер Варшава вимагає від союзників спрощення та пришвидшення алгоритмів перехоплення.

Під іншим кутом нині дивиться Варшава і на оборонну концепцію у разі ймовірного військового нападу РФ на країни Альянсу. Документ з назвою «Теорія перемоги» у жовтні 2026 року презентував верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич під час Варшавського безпекового форуму.

В її основі - принцип «стримування через недопущення», коли агресору дають зрозуміти, що будь-який напад буде провальним, а його ціна виявиться надто високою. Доктрина передбачає готовність до конвенційних ударів вглиб території противника по логістиці та центрах управління у разі відкритої агресії. Але на гібридні провокації, такі як поодинокі зальоти ракет, чіткого реагування в Альянсі поки що немає.

Що думають експерти про відповідь НАТО на провокації РФ



Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик не вважає надто стриманою реакцію НАТО на вторгнення російських ракет у небо Польщі.

«Була активна взаємодія в середині Альянсу щодо цих подій. Реакція скоріше виважена. Власне, її будуть обговорювати на цій зустрічі в Брюсселі. Такі рішення мають ухвалюватися саме на колективному рівні, оскільки йдеться про принцип колективної оборони та безпеки. Подивимося, які висновки будуть зроблені.

На мою думку, висновок буде таким, що це, мабуть, не було свідомим актом агресії проти Польщі. Але, можливо, будуть якісь рішення щодо того, як краще підготуватися до повторення таких подій, як краще захищатися. Можливо, постане питання і про те, щоб збивати російські ракети ще на підльоті. Але я особисто цього не очікую.

Щодо президента Трампа, то для нього типово завжди захищати та виправдовувати дії Росії. Зараз в нього, очевидно, саме загострення симпатії до Путіна. Думаю, що позиція Вашингтона, звісно, буде прийнята до уваги на нараді в Брюселі, тобто в бік помʼякшення реакції».



Максимум, на що може піти НАТО, — це задіяти четверту статтю Північноатлантичного договору. Вона передбачає підвищений рівень безпеки та уваги вздовж кордону з Російською Федерацією, зокрема, активізацію сил і засобів протиповітряної оборони. Але це не п’ята стаття, зауважує Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив».

«Четверту статтю вже неодноразово задіювали, однак якихось суттєвих результатів це не дало. І ось що найважливіше: НАТО своєю реакцією продовжує заохочувати та мотивувати Путіна до ще рішучіших і зухваліших кроків — уже не лише провокаційного характеру.

Ракети, які залетіли до Польщі, за своїми характеристиками не мали долетіти до польської території. Зокрема, ракета Х-101 під час польоту постійно маневрує та змінює висоту. За таких умов їй не вистачило б палива, щоб досягти Польщі: вона мала б упасти десь на території України, оскільки запас пального вичерпався б раніше.

Долетіти до Польщі така ракета могла б лише за умови польоту прямою траєкторією — без маневрування та зміни висоти, на постійній висоті й крейсерській швидкості. Тоді запасу пального могло б вистачити. Однак цього не відбувалося: ракети маневрували, змінювали висоту, намагалися обійти позиційні райони української ППО.

Що це означає? За законами фізики й аеродинаміки, а також з огляду на розрахунки за формулою Ціолковського, така ракета не мала б долетіти до Польщі. Отже, її конструкцію могли змінити та модернізувати. Наприклад, зменшити бойову частину й збільшити паливний бак, що дало б змогу подолати більшу відстань.

Тобто, на мою думку, це був цілеспрямований удар по території Польщі трьома ракетами Х-101, спеціально модифікованими для цього.

Однак НАТО цього не визнає. До речі, це вже не перший випадок, коли ракета Х-101 долітає до Польщі: раніше одна з них вибухнула в полі на території фермерського господарства.

Тоді також виникли запитання щодо потужності вибуху та розміру вирви, яка залишилася після нього. Вони не зовсім відповідали характеристикам стандартної бойової частини Х-101. Адже ракета зі штатною бойовою частиною здатна зруйнувати кілька поверхів монолітної будівлі, а влучання в цегляний п’ятиповерховий будинок може призвести до його повного знищення.

У Польщі ж вирва була значно меншою, що могло свідчити про меншу потужність бойової частини. Тож відповідні запитання виникали вже тоді. Тепер ситуація повторюється.

Таким чином, своєю доволі пасивною реакцією НАТО, на мою думку, заохочує Путіна до рішучіших дій. Тому не виключено, що надалі ми побачимо ще масштабніші провокації.

Крім того, йдеться не лише про Польщу. Виключні економічні зони Румунії та Болгарії в Чорному морі також уже не можна вважати безпечними. Російські дрони майже постійно атакують там комерційні судна — суховантажі й танкери. Гинуть члени екіпажів, є людські жертви, затоплено вже кілька суден. Водночас реакція на ці події залишається невизначеною.

Так, це не внутрішні територіальні води країн, однак ідеться про прецедент терору в Чорному морі — у виключних економічних зонах держав, які є членами НАТО та Європейського Союзу», — зазначає Коваленко.

Щодо самого відбиття вторгнення російських ракет, то військовий оглядач зауважує, що НАТО має всі законні підстави для того, щоб перехоплювати такі цілі. Можливо, справді не було технічної чи оперативної можливості це зробити.

«Не виключаю, що причиною могла стати недостатня підготовка пілота, який не знав, як діяти за складних погодних умов, або інші обставини. Однак такі випадки вкотре демонструють, що пілоти НАТО не мають достатнього досвіду виконання бойових завдань в екстремальних умовах і виявляються неготовими до подібних викликів.

Водночас українські пілоти на старих радянських МіГ-29 і переданих нам базових модифікаціях F-16 успішно перехоплюють російські ракети. Нам бракує передусім самих літаків, щоб збивати всі цілі, а також необхідного боєкомплекту. Проте показники перехоплення в нас доволі високі.

У Польщі ж був достатньо сучасний багатоцільовий винищувач Saab Gripen. Це непоганий літак, який Україна також має отримати. За своїми технічними, технологічними та льотними характеристиками він навіть перевершує ті машини, які ми використовуємо протягом останніх років. Однак і він не зміг перехопити ракету», - каже Олександр Коваленко.



Війська країн-членів НАТО не готові до сучасної війни, яка має інші виклики та моделі. Крім того, ситуацію ускладнює позиція Білого дому щодо переговорів з Кремлем, вважає військовий оглядач Денис Попович:

«Стримана реакція НАТО значною мірою й пояснюється реакцією Трампа, щодо «малих ракет». США є військовою основою НАТО, а коли Трамп називає Путіна «другом» чи можна на цю основу спиратись? Загалом НАТО зараз не готове до рішучих дій проти Росії і цей ракетний інцидент ще раз це показав».

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