Нафта Brent подорожчала до максимуму за п’ять місяців, попри поступки Трампа Росії

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Світові ціни на нафту різко зросли на тлі атак на судна та енергетичні об’єкти Саудівської Аравії, що посилили побоювання щодо перебоїв із постачанням.

Вартість нафти Brent піднімалася до $111,05 за барель — найвищого рівня з травня. Американська WTI зросла до $104,94 за барель, досягнувши максимуму з вересня.

За даними аналітиків ING, ринок закладає в ціни додаткову премію через ризики для постачання енергоносіїв. За інформацією сервісу Kpler, протягом двох тижнів було атаковано щонайменше 18 суден.

Зростання відбувається попри рішення адміністрації Дональда Трампа послабити частину санкцій, пов’язаних із російським дизельним пальним. Головним чинником подорожчання наразі залишаються побоювання щодо ситуації на Близькому Сході.

Джерело: Reuters

Вартість нафти еталонної марки Brent станом на 7:45 за східним часом США 16 жовтня становила 108,51 долара за барель.

Ціни на нафту, які триматимуться вище $100 за барель, можуть ускладнити США та потенційно Ізраїлю стримування нового загострення навколо Ірану перед виборами в обох країнах.

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