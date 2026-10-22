Наглядовий орган Кіпру не може розслідувати давні дії Deloitte — Cyprus Mail

Кіпрський орган нагляду за аудиторською діяльністю заявив, що не має повноважень розслідувати події, які сталися до його створення у 2017 році. Водночас відомство збирає та оцінює інформацію про роль Deloitte Cyprus у справі, пов’язаній з активами Романа Абрамовича, повідомляє Cyprus Mail.

Увагу до справи привернуло розслідування BBC Panorama та Проєкту з розслідування організованої злочинності та корупції, опубліковане 12 жовтня. У ньому стверджувалося, що Deloitte Cyprus схвалила оформлення заднім числом документів для компаній Абрамовича. Deloitte Cyprus заявила, що діє відповідно до застосовного законодавства. Сам Абрамович наголошував, що отримував незалежні податкові та юридичні консультації й діяв відповідно до них, а його адвокати заперечили його причетність до ймовірного ухилення від сплати податків.

Межі повноважень регулятора

Голова наглядового органу Андреас Захаріадіс, який також є постійним секретарем міністерства фінансів Кіпру, повідомив парламентському комітету, що відомство зверталося до Deloitte та отримало її пояснення. За його словами, справа стосується періоду 2003–2006 років, тому отримати інформацію непросто. Компанія пообіцяла передавати регулятору нові відомості, якщо вони з’являться.

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Генеральний директор органу Панос Продромітіс пояснив, що щодо поведінки після 2017 року рада регулятора оцінить матеріали та може призначити незалежного слідчого, якщо вважатиме ймовірним наявність порушення. Його висновки розглядає дисциплінарний комітет, який може винести догану, накласти штраф або застосувати санкцію у вигляді виключення аудиторської фірми. За наявності підозри у злочині матеріали можуть передати генеральному прокурору, який вирішує питання про переслідування.

Розслідування поліції та банків

Поліція Кіпру повідомила парламентському комітету про початок розслідування управління активами Абрамовича через кіпрські компанії. Речник поліції Андреас Анастасіадес заявив, що його проводитимуть разом з іншими компетентними органами і воно, як очікується, триватиме близько шести місяців. У поліції також зазначили, що давність подій не скасовує правових підстав для розслідування.

Центральний банк Кіпру перевіряє можливу причетність кіпрських банків, однак поки не встановив жодної фінансової установи, пов’язаної зі справою. Підрозділ боротьби з відмиванням коштів Mokas повідомив, що не отримував повідомлень щодо цього випадку. Представник Інституту сертифікованих бухгалтерів Кіпру додав, що ліцензію особи, згаданої у розслідуванні BBC, відкликали у 2023 році.

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