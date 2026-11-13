Найбагатшу жінку в Росії хочуть внести до нового санкційного списку ЄС

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Євросоюз розглядає можливість запровадження санкцій проти найбагатшої жінки Росії та засновниці Wildberries Тетяни Кім.

У проєкті санкційного списку йдеться, що маркетплейс нібито допомагає забезпечувати російську армію та продає товари військового й подвійного призначення. Серед підстав також вказане партнерство компанії з підсанкційним банком ВТБ.

Обмеження планують затвердити 16 листопада в Брюсселі. За оцінкою Forbes, статки Кім за рік скоротилися з 7 до 5 млрд доларів.

До списку також пропонують включити власника частки в «Яндексі» Олександра Чачаву, бізнесмена Руслана Байсарова та сина голови Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко — Сергія.

Джерело: Радіо Свобода

Велика Британія стала першою країною, яка поширила санкційні обмеження на всі десять найбільших нафтовидобувних компаній Росії. До нового пакета, про який Лондон оголосив у четвер на тлі саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні, увійшла компанія «Славнефть», проєкт «Восток Ойл» компанії «Роснефть», великі вугільні підприємства, а також судна так званого «тіньового флоту», що транспортують російську нафту та скраплений природний газ.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розробляє черговий пакет санкцій проти Росії, ухвалення якого планується в листопаді 2026 року після погодження всіма країнами-членами блоку. Серед суб'єктів, що потраплять під обмеження, переважають російські регіональні банки й нафтопереробні заводи, а також іноземні компанії з Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів, які сприяють обходу попередніх баrierів. Паралельно ЄС планує суттєво розширити експортні обмеження стосовно російських підприємств.

Остаточне затвердження пакетувідбудеться на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 16 листопада, а обмеження також охоплять компанії, що сприяють роботі тіньового флоту.

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