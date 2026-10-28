Найбільша мережа книгарень Росії знищила книжки на 100 млн рублів через нові закони

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Російська мережа книгарень «Читай-город — Буквоед» зняла з продажу та знищила книжки на 100 млн рублів через невідповідність новим законодавчим вимогам. Компанія також витратила десятки мільйонів рублів на маркування видань, у яких згадуються наркотики.

Про це повідомив керівник мережі Олександр Бричкін.

Книжки знищують через промисловий шредер

За словами Бричкіна, вилучені з продажу видання не можна просто викинути на смітник, оскільки їх класифікують як токсичні відходи. Тому книжки утилізують за кошти компанії, зокрема знищують за допомогою промислового шредера під відеозапис.

Глава мережі заявив, що рішення про вилучення книжок можуть ухвалювати раптово — після експертизи, яка виявляє у творах пропаганду ЛГБТ. За його словами, процедура такої перевірки не передбачає належного попередження продавців, через що вони не встигають виконати законодавчі вимоги до початку притягнення до відповідальності.

Бричкін закликав змінити порядок проведення експертиз: заздалегідь повідомляти про їх початок і запровадити сертифікацію експертів.

На маркування книжок витратили десятки мільйонів рублів

Окремі витрати пов’язані із законом про заборону пропаганди наркотиків. Згідно з вимогами, книжки зі згадками про наркотики можна продавати лише в упаковці з маркуванням «18+».

Російський книжковий союз щопонеділка оновлює перелік видань, які підпадають під ці вимоги. Після цього книгарні мають самостійно пакувати книжки та наносити відповідне маркування.

За словами Бричкина, мережа вже промаркувала 2 млн книжок, витративши на це десятки мільйонів рублів.

Раніше керівник видавничої групи «Ексмо-АСТ» Олег Новіков повідомляв, що компанії групи провели близько 20 тис. внутрішніх експертиз. Зокрема, перевірці на наявність пропаганди наркотиків піддали всі книжки, опубліковані за попередні 20 років.

Контроль над книжковим ринком у Росії посилився

Посилення контролю над книжковим ринком відбувалося після початку повномасштабної війни Росії проти України. У листопаді 2023 року Верховний суд РФ визнав «екстремістським» так званий «міжнародний рух ЛГБТ», після чого тиск на видавців і продавців літератури посилився. Російська влада також запровадила заборону пропаганди наркотиків.

Унаслідок нових обмежень частина книжок фактично опинилася під забороною, а видавництва та книгарні почали стикатися з адміністративним і кримінальним переслідуванням.

Нагадаємо, в Росії готують обмеження на закордонний інтернет-трафік для громадян.

З 27 по 29 жовтня російські власти обмежать доступ до мобільного інтернету в межах Третього транспортного кільця в Москві. У міністерстві цифрового розвитку рф пояснили такі заходи забезпеченням безпеки під час проведення «Форуму країн — експортерів газу» (ФСЕГ) та саміту «росія — Африка», де буде присутнім путін.

У Санкт-Петербурзі раніше стався масштабний збій у роботі мобільного інтернету. Відключення співпало з прибуттям до Петербурга путіна, де він має зустрітися з правителем Малайзії султаном Ібрагімом Ісмаїлом та провести робочі зустрічі з губернаторами Петербурга і Ленобласті.

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