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Один із найбільших російських зернотрейдерів – «Деметра-холдинг» – розпочав масове скорочення працівників після зупинки чорноморських терміналів, які постраждали від атак українських безпілотників. Чисельність персоналу компанії може зменшитися вдвічі.

За їхніми даними, скорочення торкнулися не лише рядових працівників, а й топменеджменту. У «Деметра-холдингу» підтвердили оптимізацію штату, пояснивши її необхідністю підвищити ефективність роботи підрозділів.

Водночас у компанії запевнили, що трудові колективи портових комплексів збережуть. За даними системи СПАРК, середньооблікова чисельність працівників 26 компаній групи становить 2851 особу.

Улітку безпілотники атакували підприємства «Деметра-холдингу». 30 липня після удару дронів зупинився зерновий термінальний комплекс «Тамань», а 12 серпня припинив роботу Новоросійський зерновий термінал.

Того самого дня було пошкоджено Новоросійський комбінат хлібопродуктів. Наприкінці серпня підприємство оцінювало терміни відновлення у проміжку від одного до чотирьох місяців.

Директор практики «Споживчий сектор та АПК» Strategy Partners Роман Самойлов вважає, що через простоювання портових потужностей компанія змушена скорочувати витрати.

За його словами, якщо обмеження в роботі чорноморських портів збережуться, до скорочення персоналу можуть вдатися й інші великі російські зернотрейдери.

Про це повідомляють два джерела в компанії.

У жовтні російські порти Чорного й Азовського морів фактично припинили контейнерні перевезення: за місяць туди не прибув жоден контейнерний вантаж. Причиною стали атаки українських безпілотників на судна та ризики для морських перевізників, повідомляють російські джерела.

Водночас Росія не погоджується на проміжну домовленість з Україною щодо Чорного моря без укладення постійної мирної угоди. Туреччина тим часом готує пропозиції для досягнення домовленостей і обговорює їх з українською та російською сторонами.

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