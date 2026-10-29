Нападник у Колорадо визнав провину у федеральних злочинах ненависті — Jerusalem Post

У федеральному суді Денвера, США, 47-річний громадянин Єгипту Мохамед Сабрі Соліман визнав провину за дев’ятьма епізодами злочинів на ґрунті ненависті та трьома обвинуваченнями, пов’язаними з вибуховими речовинами. Справа стосується нападу із пляшками із запальною сумішшю на акцію на підтримку Ізраїлю в місті Боулдер у штаті Колорадо, повідомляє Jerusalem Post.

Угода про визнання вини

За даними Міністерства юстиції США, Соліман визнав, що скоїв напад через фактичну або уявну юдейську релігію та ізраїльське національне походження людей, яких він обрав мішенню. Федеральні прокурори відмовилися вимагати смертної кари, тому за цими обвинуваченнями можливе довічне ув’язнення.

Угода про визнання вини передбачає, що сторони просять суд призначити Соліману довічне ув’язнення та додатково 50 років позбавлення волі. Вирок у федеральній справі мають оголосити 7 січня. Раніше Соліман уже отримав довічне ув’язнення у справі штату: у травні він визнав провину за понад 100 обвинуваченнями, зокрема у вбивстві першого ступеня.

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Напад у Боулдері

Напад стався 1 червня 2025 року біля муніципального суду в центральній частині Боулдера. Учасники заходу висловлювали солідарність із заручниками, яких бойовики ХАМАС захопили під час нападу на ізраїльські села 7 жовтня 2023 року. За даними прокурорів, Соліман кинув у натовп дві пляшки із запальною сумішшю та вигукував «Free Palestine».

Влада Колорадо ідентифікувала 29 потерпілих. Чотирнадцять людей зазнали опіків або травм, тікаючи з місця події, ще 15 перебували досить близько, щоб їх вважали об’єктами замаху на вбивство. 82-річна Карен Даймонд згодом померла від отриманих травм, а її чоловік зазнав тяжких опіків і вижив.

Згідно із судовими матеріалами, після затримання Соліман сказав слідчим, що планував напад упродовж року, однак відклав його до завершення навчання доньки в середній школі. Він також стверджував, що дружина та п’ятеро дітей не знали про його наміри.

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