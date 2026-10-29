Нападник у Траппі зізнався у расистському мотиві стрілянини — RMF24

39-річний Кевін Т., який 23 жовтня відкрив вогонь із автомобіля в департаменті Івлін у Франції, визнав расистський мотив нападу. Як повідомляє RMF24, про це заявив прокурор Олів’є Крістен. Унаслідок стрілянини в Траппі загинув 26-річний Пенго Боссіо Вангі — громадянин Франції, який походив із Демократичної Республіки Конго. Ще семеро людей дістали поранення, троє з них залишалися в лікарні.

Мотив нападу

За словами прокурора, затриманий заявив, що навмисно обирав цілями людей, яких відносив до мусульман, африканців або вихідців із Північної Африки. Водночас він заперечив терористичні мотиви та, за даними Крістена, вважав свої дії виправданими. Прокурор також повідомив, що Кевін Т. не висловив каяття.

Чоловіка затримали того самого дня в сусідньому Куан'єрі. Джерело, близьке до розслідування, повідомило агентству AFP, що протягом останнього десятиліття його погляди ставали дедалі радикальнішими та ультраправими.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Результати обшуку

За словами прокурора, у будинку Кевіна Т. в Плезірі виявили зброю або її частини, примірники книги «Mein Kampf» Адольфа Гітлера, Коран і Біблію. Там також були наклейки з написами «Хай живе Франція», «RN» та «Гордий бути французом». Затриманий сказав, що сам розробив наклейки та замовив їх виготовлення, але заперечив членство або симпатії до будь-якої політичної партії.

Прокурор повідомив, що чоловік заздалегідь придбав зброю, а також поліцейську пов’язку й кайданки. Кевін Т. стверджував, що має діагноз шизофренії, однак, за процитованою Крістеном оцінкою лікаря, це радше було його власним трактуванням, а не медичним висновком. Прокурор додав, що чоловік мав проблеми з психічним здоров’ям і протягом останніх кільканадцяти років інтенсивно вживав наркотики. У його крові виявили кокаїн, марихуану та сліди антидепресантів.

Читай нас у