Нападник зі стрілянини у Кракові ще в школі малював повішених людей і напад на навчальний заклад

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24-річний Міхал О., який 7 листопада влаштував стрілянину в центрі польського Кракова, ще під час навчання малював сцени жорстокого насильства. Його колишня однокласниця розповіла, що на малюнках чоловік зображував повішених людей, а також себе зі зброєю під час нападу на школу.

За словами жінки, Міхал створював такі малюнки безпосередньо під час уроків. На деяких із них були зображені люди, які вчинили напад на навчальний заклад, а також тіла загиблих. Самого себе хлопець малював озброєним чоловіком, який заходить до школи з пістолетом.

«Пам'ятаю, як ми сиділи на уроці, а він, наприклад, малював повішених людей або те, як хтось заходить із пістолетом. Ми запитували його, що це, а він відповідав, що це напад на школу, що там узагалі лежать трупи й що саме він заходить до школи з цим пістолетом», — пригадала колишня однокласниця.

Жінка також розповіла, що Міхал говорив про бажання стати нападником. За її словами, він висловлювався так, наче це була його мрія.

Водночас інші школярі не сприймали такі слова як реальну загрозу. Однокласники обговорювали малюнки між собою, а іноді навіть жартували, що одного дня Міхал може когось убити. Проте ніхто не очікував, що він справді влаштує стрілянину.

Колишня однокласниця описала чоловіка як замкнутого та мовчазного хлопця, який майже ні з ким не спілкувався близько. Він рідко долучався до загальних розмов, однак, за спостереженнями жінки, ставав активнішим на уроках історії.

Вона припустила, що Міхала особливо цікавили історичні події, військова тематика та війни.

Також жінка пригадала незвичайний випадок під час дистанційного навчання: одного разу Міхал приєднався до онлайн-уроку в старому протигазі.

Про це повідомляє Radio Eska.

Нагадаємо, у польському Кракові озброєний чоловік убившістьох людей на головній площі міста. Поліція вистрілила в нього та затримала нападника.

У Кракові, Польща, внаслідок стрілянини на ринковій площізагинули шестеро людей, ще 16 дістали поранення. Прем’єр-міністр Дональд Туск після наради з представниками служб і адміністрації заявив, що в країні 8 та 9 листопада триватиме національна жалоба.

Під час операції із затримання чоловіка, причетного до смертельної стрілянини в польському Кракові, поранення отримали двоє поліцейських. Момент затримання потрапив на відео, яке поширили польські ЗМІ.

Прокуратура Кракова в Польщі планує в неділю формально розпочати розслідування нападу на Головному ринку міста та кваліфікувати справу як діяння терористичного характеру.

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