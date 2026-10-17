Napoleon Perdis повідомила про витік даних 339 тисяч клієнтів — ABC News Australia

В Австралії косметична компанія Napoleon Perdis повідомила про витік персональних даних приблизно 339 055 клієнтів. Як повідомляє ABC News, компанія дізналася в червні про кібератаку на Retail Express — стороннього постачальника, послугами якого вона користувалася для зберігання клієнтських записів.

Доступ до системи тривав місяцями

У серпні 2026 року Retail Express підтвердила Napoleon Perdis, що несанкціонована сторона мала доступ до системи в період із листопада 2025 року до червня 2026 року. За даними компанії, інцидент стосується клієнтів, чиї записи зберігалися до червня 2025 року.

Несанкціонована сторона отримала доступ до імен, дат народження, електронних адрес, номерів телефонів, поштових адрес та історії покупок клієнтів.

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Платіжні дані не зберігалися

Napoleon Perdis заявила, що в цій системі не зберігалися дані банківських рахунків або платіжних карток, а також паролі до облікових записів на сайті napoleonperdis.com. Чинний інтернет-магазин компанії, за її твердженням, не постраждав.

Компанія повідомила, що інцидент локалізували, а систему остаточно закрили. Клієнтам порадили остерігатися шахрайських дзвінків і листів від імені Napoleon Perdis та стежити за операціями на банківських рахунках. Про витік поінформували Управління австралійського уповноваженого з питань інформації.

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