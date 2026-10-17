Народжуваність у Мехіко впала до 0,8 дитини на жінку — Mexico News Daily

У Мексиці суттєво знизилася народжуваність: у столиці країни, Мехіко, її рівень становить лише 0,8 дитини на одну жінку. Водночас населення держави перевищило 130 млн людей, свідчать результати міжпереписного дослідження за 2025 рік, проведеного агентством національної статистики INEGI.

Як повідомляє Mexico News Daily, видання провело дослідницьке опитування 35 людей віком від 25 до 35 років із дев’яти мексиканських міст. Із них 13 заявили, що не хочуть мати дітей. Це опитування не є репрезентативним для всієї країни, однак його учасники часто називали однакові причини: нестачу доходів, житлові проблеми, небезпеку, проблеми зі здоров’ям, кліматичну кризу та відсутність стабільного партнера.

Витрати та нестабільність

Серед 22 опитаних, які хочуть дітей або розглядають це в майбутньому, частина повідомила, що передусім прагне зміцнити фінансове становище або знайти постійного партнера. Троє респондентів зазначили, що не змогли зачати дитину через проблеми зі здоров’ям чи фертильністю.

За оцінкою видання на основі даних обстеження доходів і витрат домогосподарств ENIGH, інформації Data México та довідкових цін, сім’ї з чотирьох осіб, яка живе у власному помешканні в Мехіко, Керетаро, Леоні, Монтерреї або Сан-Мігель-де-Альєнде, потрібно від 29 500 до 48 000 мексиканських песо щомісяця. До розрахунку включили харчування, одяг, витрати на державну школу, транспорт, комунальні послуги, зв’язок, медичну допомогу та резерв на непередбачувані ситуації.

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Видання зазначає, що навіть два середні доходи в цих містах не покривають розрахований бюджет і заощадження на екстрені потреби. Респонденти, які вже мають одну чи двох дітей, також говорили, що обмежують розмір сім’ї через витрати, нестачу житлового простору та бажання приділяти дітям більше часу.

Безпека і побоювання за майбутнє

Учасники опитування також посилалися на відчуття небезпеки в країні. За даними Національного опитування віктимізації та сприйняття громадської безпеки ENVIPE за 2026 рік, 74% дорослих жителів Мексики вважали свій штат небезпечним у період дослідження. Найвищі показники такого сприйняття зафіксували у штаті Мехіко — 90%, штаті Морелос — 88,7% та Табаско — 87,6%.

Деякі респонденти також назвали серед чинників занепокоєння можливий дефіцит води, глобальне потепління, війни та невизначеність щодо майбутнього. Жінки, які вже стали матерями, згадували фізичне навантаження під час вагітності, гормональні зміни, ризики для здоров’я та перерву в кар’єрі.

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