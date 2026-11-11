NASA відкрила набір астронавтів із зарплатою до $164 тисяч на рік

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Американське космічне агентство NASA оголосило про новий набір до команди астронавтів. Кандидатам, які успішно пройдуть відбір, пропонують зарплату до $164 тисяч і можливість у майбутньому вирушити в космічні місії до Місяця. Водночас отримати таку посаду буде непросто — до завершального етапу відбору доходять лише одиниці.

Стартова зарплата астронавта становить 164 395 доларів на рік. Це більш ніж удвічі перевищує середню зарплату в США, яка тримається на рівні 64 220 доларів. Подати заявку можна до кінця дня 3 грудня за часом східного узбережжя США.

"Вікно відкрите. Місія чекає. І єдине, чого бракує найвеличнішій пригоді, у яку коли-небудь вирушало людство, – це ви", – заявив заступник адміністратора NASA Метт Андерсон.

Конкуренція при цьому шалена. Видання нагадує, що попередній набір NASA проводило у 2024 році. Тоді заявки подали понад 8 тисяч людей, а взяли лише 10.

За всю історію американської космічної програми, яка стартувала в середині минулого століття, агентство відібрало на підготовку 370 осіб. Новачки поповнять чинний загін, у якому зараз 32 астронавти.

Про старт набору NASA повідомило в соцмережі X. До публікації додали проморолик, у якому знялися астронавти Джессіка Меїр, Андре Дуглас, Деніз Бернем, Ренді Брезнік, Кайла Беррон, Джек Гетевей і Кріс Вільямс. Кампанія отримала гасло "Всесвіт кличе".

Про це пише Geekspin.



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