NASA виявило біля Сантарена на 40% більше можливих пожеж — ScienceDaily

Дослідники NASA зафіксували поблизу Сантарена у Бразилії приблизно на 40% більше можливих осередків пожеж, ніж відображають стандартні дані системи Fire Information for Resource Management System (FIRMS). Активність пожеж у центральній та східній Амазонії різко зросла від вересня 2026 року на тлі сильної посухи, пов’язаної з Ель-Ніньйо.

Як повідомляє ScienceDaily, пожежі та викиди диму фіксували кілька систем моніторингу, зокрема FIRMS, Global Fire Emissions Database та NASA Worldview. Постраждала територія простягається від лісів навколо Манауса й Сантарена до гирла Амазонки.

Дим накрив Манаус

12 жовтня 2026 року прилад MODIS на супутнику NASA Aqua зафіксував великі шлейфи диму від пожеж по обидва боки річки Амазонка. Густий дим накрив Манаус — столицю штату Амазонас, де живуть понад 2 млн людей.

Міська влада повідомила, що концентрація дрібнодисперсних частинок PM2.5 перевищила 135 мікрограмів на кубічний метр. Через забруднення повітря у місті закрили школи, скасували публічні заходи та призупинили дитячі спортивні ліги.

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Чому супутники можуть не бачити частину пожеж

За оцінкою науковця Центру космічних польотів імені Годдарда NASA Дугласа Мортона, майже всі пожежі в бразильській Амазонії мають людське походження: удари блискавки зазвичай спричиняють менш ніж 1% займань у цьому вологому регіоні. В умовах посухи вогонь, який використовують для господарських потреб — очищення пасовищ або спалювання пожнивних решток, — може поширюватися на висушений підлісок тропічного лісу.

Національний інститут метеорології Бразилії повідомив, що в Манаусі опади у серпні були на 95% нижчими за норму, а у вересні — на 60% нижчими. За супутниковими оцінками, лише в районі Сантарена нині горять від 50 до 70 неконтрольованих пожеж.

Науковець Університету Меріленду Шейн Коффілд, який працює в Центрі Годдарда NASA, аналізує дані приладу VIIRS, щоб виявляти осередки, які не відповідають критеріям офіційних продуктів FIRMS. Дим, хмари та щільні крони дерев ускладнюють супутникове виявлення пожеж, що повільно горять у підліску. Коффілд планує передати місця додатково виявлених осередків мережі MapBiomas, яка відстежує пожежі та зміни землекористування в Амазонії.

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