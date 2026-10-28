NASA зафіксувала небезпечно високий рівень космічної радіації біля Місяця

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Безпілотна місія NASA Artemis I доставила на навколомісячну орбіту спеціальні кристалічні детектори, які зафіксували несподівано високий рівень космічної радіації.

Місія надала науковцям унікальні дані про радіаційне опромінення в далекому космосі поблизу Місяця. На борту корабля Orion перебували два манекени, усередині яких розмістили понад 10 тисяч мікроскопічних кристалів. Результати масштабного дослідження опублікували в науковому журналі Radiation Measurements. Отримані дані допомогли краще оцінити ризики, з якими можуть зіткнутися астронавти під час тривалих пілотованих космічних польотів.

На відміну від традиційних пасивних пластикових детекторів, що потребують складної хімічної обробки для вивчення слідів частинок, нові кристали працюють за принципом фотоплівки. Заряджені частинки залишають у них мікроскопічні дефекти — так звані центри забарвлення. Під час опромінення синім світлом і спостереження у звичайний мікроскоп ці ділянки починають світитися червоним, що дозволяє чітко бачити траєкторію та аналізувати щільність іонізації. Завдяки розробці спеціального програмного забезпечення для усунення фонового шуму вченим вдалося досягти надзвичайної точності — результати відрізнялися від показників стандартних трекових методів не більше ніж на 15%, — а також зафіксувати слабші події, які раніше залишалися непоміченими.

Порівняння даних, отриманих під час експериментів на Міжнародній космічній станції, виявило цікаву закономірність. На низькій навколоземній орбіті головну загрозу становлять протони низьких енергій, захоплені магнітним полем планети в поясах Ван Аллена, внаслідок чого радіаційні дози всередині тіла розподіляються нерівномірно.

Поблизу Місяця ці пояси відсутні, а домінувальну роль відіграють високоенергетичні галактичні космічні промені, здатні пронизувати тіло людини. Попри те, що загальний рівень радіації біля супутника Землі вищий, різниця порівняно з навколоземною орбітою виявилася не такою катастрофічною, як прогнозували раніше.

Про це йдеться у повідомленні Космічної місії NASA Artemis I

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