Населення Польщі за пів року скоротилося на 90 тисяч осіб — RMF24

У Польщі чисельність населення в першому півріччі 2026 року зменшилася на 90 тисяч осіб порівняно з кінцем 2025 року. Станом на кінець червня у країні проживали 37,243 мільйона людей. Коефіцієнт фактичного скорочення населення становив -0,24%, повідомляє RMF24 із посиланням на Головне статистичне управління Польщі.

Смертей майже удвічі більше за народження

Основною причиною скорочення стало природне скорочення населення, яке становило 95,2 тисячі осіб. У статистичному відомстві пояснили, що це різниця між кількістю живонароджених і померлих. У перерахунку на 10 тисяч населення країна через природний рух втратила 51 особу.

За шість місяців у Польщі зареєстрували близько 115 тисяч живонароджень — на тисячу менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Кількість смертей становила приблизно 210 тисяч, зокрема померли 334 немовляти. Це орієнтовно на дві тисячі смертей більше, ніж торік у січні—червні.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У містах природне скорочення населення становило 62 тисячі осіб, у сільській місцевості — 33,2 тисячі. Відомство зазначило, що від’ємний природний приріст у країні спостерігається з 2013 року: низька народжуваність поєднується зі збільшенням кількості та частки людей старшого віку.

Міграційне сальдо лишилося позитивним

На загальну чисельність населення також впливає міжнародна міграція. За даними реєстру PESEL, на постійне проживання до Польщі прибули 9 926 осіб, які раніше постійно мешкали за кордоном. Водночас про виїзд на постійне проживання за межі країни заявили 4 319 людей.

У першому півріччі також уклали понад 50 тисяч шлюбів — приблизно на дві тисячі більше, ніж роком раніше. Розлучилися близько 32 тисяч пар, що приблизно на тисячу більше у річному вимірі. Ще для 300 шлюбів було винесено рішення про сепарацію.

Читай нас у