Північноатлантичний альянс розпочав перегляд військових вимог до країн-членів, зосередивши ресурси на протидії Росії замість підготовки до операцій за межами Європи. Цей процес може стати найбільшою зміною у військовому плануванні НАТО за останні 20 років.

За даними видання Politico, 32 країни-члени обговорюють нові цільові показники військових можливостей, які визначатимуть необхідні сили, озброєння та фінансування на випадок конфлікту. Проєкт документа скасовує вимогу одночасно готуватися до масштабної війни в Європі та кількох менших кризових місій, фокусуючись на одному з цих сценаріїв.

Переговори відбуваються в межах підготовки «Політичних вказівок», а остаточне затвердження нових вимог очікується у 2029 році за результатами домовленостей, яких планують досягти до лютого.

Джерело: Видання Politico.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія може напасти на країну-члена НАТО протягом найближчих п'яти років. Це дозволить перевірити альянс на міцність.

Диктатор путін перед зустріччю з американською делегацією у складі спецпосланця США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера заявив, що рф нібито готова воювати з Європою, але не має такого наміру.

У випадку нападу рф на членів НАТО Альянс може завдати превентивного удару по цілям на російській території, про це заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.

Президент України Володимир Зеленський вважає цілком імовірним, що росія може відкрити другий фронт проти іншої європейської держави ще до закінчення війни в Україні.

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