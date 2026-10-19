НАТО починає переговори про військові цілі на 2029 рік — Politico Europe

У Брюсселі союзники по НАТО цього місяця починають переговори про нові вимоги до сил та озброєнь, необхідних для захисту від можливого нападу Російської Федерації — держави-агресора. Як повідомляє Politico, переговори мають визначити цільові показники спроможностей до 2029 року для кожної з 32 держав Альянсу.

Європейські посадовці, за даними видання, попереджали, що до цього часу Росія може бути готовою до нападу на країну НАТО. Переговори стануть першим етапом п’ятиступеневого Процесу оборонного планування НАТО. Найближчими днями союзники обговорюватимуть загальний мандат для нових цілей, відомий як Political Guidance.

Розподіл відповідальності

Одним із головних питань буде рівень амбіцій: скільки військових і спроможностей держави готові надати Альянсу. Раніше союзники погоджувалися, що окрім сил для великих операцій НАТО має мати 18 резервних бригад чисельністю приблизно по 5 тисяч військових для менших операцій за межами території Альянсу, зокрема на кшталт місій в Афганістані чи Косові.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Водночас тиск США щодо передачі більшої відповідальності за безпеку європейським союзникам може призвести до скорочення або скасування вимог щодо таких операцій. Також обговорюватимуть можливість прискорити оборонне планування з огляду на швидкий розвиток технологій на полі бою, зокрема штучного інтелекту та наземних роботизованих систем.

Американські спроможності й досвід України

Переговори відбуватимуться на тлі перегляду Пентагоном американської військової присутності в Європі, результати якого очікують у грудні. Раніше цього року Вашингтон уже вивів зі складу сил, доступних НАТО, стратегічні бомбардувальники, винищувачі, безпілотники, підводні човни та військові кораблі. Європейські союзники побоюються, що США можуть також скоротити критично важливі спроможності, зокрема важку транспортну авіацію.

Окремою темою буде баланс між безпілотними системами та традиційним озброєнням, таким як танки й артилерія. Франція передбачила близько 8,4 млрд євро на дрони та баражувальні боєприпаси, а Німеччина наступного року створює перший спеціалізований полк безпілотників. Союзники також вивчатимуть досвід України у застосуванні повітряних, морських і наземних дронів, протиповітряної оборони, ракет та системи управління боєм Delta.

Читай нас у