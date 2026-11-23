НАТО посилило патрулювання повітряного простору Польщі. Небо країни вже контролюють літаки дальнього радіолокаційного виявлення.

Допомога Польщі

"Літаки раннього попередження країн-союзниць вже посилюють захист польського неба. Це відповідь на останні інциденти та прояв зобов'язань НАТО перед Польщею. Ми добиваємося подальшої підтримки",- заявив Косіняк-Камиш.

Він також наголосив, що авіація союзників по НАТО стала вагомим підсиленням для наявної системи оборони країни, доповнивши наземні комплекси ППО, польські винищувачі F-16 та бойову авіацію інших країн Альянсу.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.



Країни НАТО вирішують, як реагувати на можливі «прильоти» російських ракет або дронів на територію країн Альянсу.Чергове порушення Росією повітряного простору Польщі обговорювали одночасно на Парламентській асамблеї НАТО в Берліні та у Брюсселі – на надзвичайному засіданні Північноатлантичної ради НАТО.

На території Польщі знайшли ще більше російських ракет