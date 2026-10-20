НАТО посилить присутність у Чорному морі після атак на судна — RMF24

У Брюсселі, Бельгія, НАТО ухвалило рішення посилити присутність у Чорному морі додатковими патрульними літаками, радіолокаційними системами та безпілотниками. Як повідомляє RMF24, рішення ухвалили після серії смертельних атак дронами на судна в регіоні.

Обговорення у штаб-квартирі НАТО

Питання безпеки в Чорному морі розглянула Північноатлантична рада у штаб-квартирі Альянсу. Крім літаків, дронів і радарів, держави НАТО вже направили або планують направити фахівців з аналізу розвідувальних даних та групи для дослідження слідів вибухових речовин.

За даними Reuters, яке послалося на військового речника НАТО, полковника армії США Мартіна Л. О’Доннелла, Альянс не назвав країну, відповідальну за останні напади. Водночас військові аналітики вважають, що атаки майже напевно здійснила Росія. Росія, держава-агресор, не брала на себе відповідальності за ці інциденти.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Атаки поблизу Румунії та Болгарії

Минулого тижня після атаки безпілотників на два хімічні танкери поблизу румунського узбережжя Чорного моря зникли безвісти семеро моряків. На борту суден виникли пожежі.

Упродовж попередніх десяти днів біля берегів Румунії та сусідньої Болгарії, які є членами НАТО, атакували щонайменше п’ять інших вантажних суден. Щонайменше 23 моряки зникли безвісти або загинули.

Речниця Альянсу Еллісон Гарт заявила, що НАТО вже посилило свою присутність на східному фланзі, зокрема засобами протидії дронам. За її словами, держави-члени залишаються згуртованими та готовими реагувати на загрози й захищати безпеку близько мільярда жителів країн Альянсу.

Читай нас у