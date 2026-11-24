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Після порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами Альянс планує збільшити свою військову присутність у Європі. Про це заявила речниця НАТО Еллісон Гарт.

У понеділок, 23 листопада, посли держав-членів НАТО зібралися на засідання Північноатлантичної ради. Однією з головних тем зустрічі стало порушення польського повітряного простору, яке зафіксували 20 листопада.

«Сили НАТО та союзників оперативно відреагували на ці порушення повітряного простору, а Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі санкціонував передислокацію літака системи повітряного раннього попередження та управління НАТО. Наразі Верховний головнокомандувач НАТО в Європі розглядає питання про розгортання додаткових сил і засобів, продовжуючи оцінювати нашу позицію щодо стримування та оборони в Польщі та в інших регіонах», – йдеться у повідомленні.

Гарт додала: «Усі члени Альянсу висловлюють повну солідарність з Польщею. НАТО залишається єдиним, готовим і відданим справі захисту від будь-якої загрози».

Раніше НАТО посилило патрулювання неба над Польщею літаками радіолокаційного виявлення.

Країни НАТО вирішують, як реагувати на можливі «прильоти» російських ракет або дронів на територію країн Альянсу.Чергове порушення Росією повітряного простору Польщі обговорювали одночасно на Парламентській асамблеї НАТО в Берліні та у Брюсселі – на надзвичайному засіданні Північноатлантичної ради НАТО.

На території Польщі знайшли ще більше російських ракет.

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