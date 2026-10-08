НАТО проведе в Італії ядерні навчання за участю 17 союзників — Politico Europe

НАТО проведе в Італії щорічні ядерні навчання Steadfast Noon, у яких із 13 до 23 жовтня візьмуть участь 17 союзників Альянсу. Маневри відбудуться на тлі напружених відносин між НАТО та державою-агресором Росією.

Навчання без ядерної зброї

Як повідомляє Politico Europe, директорка НАТО з ядерної політики Нассіма Барроуз заявила, що такі навчання проводять щороку. За її словами, це має продемонструвати передбачуваність дій Альянсу та зменшити ризик неправильних розрахунків.

Барроуз зазначила, що мета маневрів — тренування сил союзників для підтримання готовності, а також безпеки й захисту ядерного потенціалу НАТО. Керівник ядерних операцій НАТО, полковник США Девід Булл, повідомив, що масштаби участі будуть подібними до попередніх років.

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Програма передбачає змодельовану тривогу та польотні вправи, однак ядерну зброю на навчаннях не використовуватимуть. Також залучать літаки подвійного призначення та наземні підрозділи, які відпрацьовуватимуть завантаження, заправлення й технічне обслуговування літаків.

Листування з Москвою

Навчання відбудуться після обміну листами між НАТО та Москвою, який стався після серпневих навчань союзників поблизу Калінінградської області. За даними видання, після попередніх навчань НАТО Російська Федерація, держава-агресор, надіслала Альянсу листа з погрозами ударів по території союзників і згадкою про використання свого ядерного арсеналу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте публічно розкритикував цей крок минулого тижня. Європейські країни також звинувачують Росію в саботажі та посиленні так званих гібридних атак у Європі. Посольство Росії в Бельгії не надало оперативного коментаря на запит Politico Europe.

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