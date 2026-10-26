НАТО розпочало масштабні військові навчання Resolute Reforger 2026 у Латвії

0:00 / 0:00

У Латвії 26 жовтня розпочалися військові навчання Resolute Reforger 2026, які стали наймасштабнішими в історії багатонаціональної бригади НАТО в країні. Маневри триватимуть до 8 листопада у центральних та східних регіонах держави, залучивши близько трьох тисяч військовослужбовців і тисячу одиниць техніки.

Головною метою навчань є перевірка спроможності Альянсу спільно зі Збройними силами Латвії оперативно керувати військами, здійснювати їх переміщення та забезпечення на великих відстанях. Активна фаза маневрів проходитиме на території міста Резекне та 10 країв країни.

Міністерство оборони Латвії попередило цивільне населення про підвищену інтенсивність руху військових конвоїв на дорогах у нічний час, а також про залучення канадських військових гелікоптерів CH-146 Griffon для підтримки наземних підрозділів. Маневри відбуваються на тлі зростання загроз із боку рф проти країн Балтії.

Джерело: Радіо Свобода.

Раніше Литва запропонувала провести навесні спільні військові навчання за участю Польщі та трьох країн Балтії на латвійському полігоні Селонія.

На базі Сеннелагер на північному заході Німеччини відбулися спільні навчання Rhino Titan за участю понад 2,5 тисячі військових із Великої Британії та Франції. Серед учасників були 600 парашутистів. Це одна з найбільших повітрянодесантних операцій Великої Британії за останні два десятиліття.

Читай нас у