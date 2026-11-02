НАТО випробувало в Латвії багаторівневу оборону від дронів — Jerusalem Post

НАТО 29–30 жовтня провело в Латвії захід NATO FUSE, де випробовувало підходи до протидії безпілотникам, обміну даними між союзниками та прискорення процесів наведення. У заході, організованому Командуванням НАТО з трансформації, об’єднали три ініціативи: Digital Backbone eXperimentation (DiBaX), Layered Counter-UAS Initiative (LCI-X) та Next Generation Targeting (NGT), повідомляє Jerusalem Post.

Випробування за участю військових і компаній

За словами помічника начальника штабу НАТО з багатодоменних спроможностей генерал-майора Арноуда Сталлманна, у навчаннях у Латвії брали участь понад 30 країн і більш як 100 компаній. Захід не був закупівельною процедурою: військові, оператори та представники промисловості перевіряли технологічні рішення в умовах, наближених до реальних, і збирали дані про їхню ефективність.

Сталлманн пов’язав потребу у швидшому впровадженні технологій із неодноразовими випадками появи дронів у повітряному просторі країн східного флангу Альянсу та досвідом сучасних конфліктів. Він зазначив, що НАТО шукає доступніші способи перехоплення малих безпілотників, аби не покладатися лише на дорогі винищувачі та ракети-перехоплювачі, призначені для протидії більшим загрозам.

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Мережа протидії дронам і ШІ для наведення

Ініціатива LCI-X передбачає поетапну перевірку засобів боротьби з безпілотниками — від окремих систем до пов’язаних між собою підрозділів протидії БпЛА, інтегрованих із системами командування та управління НАТО. Протягом року відповідні заходи проводили у Фінляндії та Латвії. Їхня мета — поєднати сенсори, засоби ураження й системи управління та забезпечити виробникам зворотний зв’язок від операторів.

У межах DiBaX НАТО також тестувало стійкість систем командування й управління, підтримання зв’язку в разі порушення мереж та обробку даних із сенсорів за допомогою штучного інтелекту. Альянс розглядає цифрову основу як комплекс програмного забезпечення, мереж і інфраструктури, що дасть змогу силам різних країн обмінюватися даними та діяти спільно.

Програма NGT має створити федеративну систему, яка об’єднуватиме національні дані за допомогою модульних інструментів ШІ та управління даними. Одним із заявлених завдань є скорочення часу від надходження інформації до ухвалення рішення більш ніж на 50%, водночас остаточне рішення про застосування сили має залишатися за людиною. Сталлманн наголосив, що Альянсу необхідно скоротити цикли впровадження нових спроможностей із десятиліть до місяців і років.

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