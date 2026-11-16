Нацбанк Польщі заявив про підстави призупинити платежі Конституційного трибуналу — RMF24

Національний банк Польщі заявив, що існують підстави для призупинення виконання платіжних доручень Конституційного трибуналу. Причиною названо невизначеність щодо того, хто має належні повноваження представляти трибунал і розпоряджатися його коштами на рахунках у центральному банку.

Спір щодо представництва трибуналу

Як повідомляє RMF24, питання належного представництва Конституційного трибуналу виникло у зв’язку із ситуацією після розпорядження Анни Корвін-Пйотровської від 30 жовтня 2026 року. Воно передбачало негайну перерву в діяльності суддів Богдана Свєнчковського та Бартломія Соханьського.

У Національному банку Польщі наголосили, що не мають повноважень вирішувати спір про керівництво Конституційним трибуналом. Водночас для банку важливо встановити осіб, які мають право розпоряджатися коштами трибуналу на рахунках, що їх веде НБП.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Правовий аналіз НБП

Юридичний департамент НБП проаналізував договір банківського рахунку, укладений із Конституційним трибуналом, а також норми законодавства, що стосуються цієї ситуації. У банку зазначили, що аналіз проводили винятково для визначення становища НБП як сторони цього договору.

За результатами аналізу в НБП сформували позицію, згідно з якою є підстави призупинити виконання платіжних доручень, поданих Конституційним трибуналом.

Читай нас у