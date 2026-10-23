Національна асамблея Франції відхилила соцбюджет на 2027 рік — Anadolu Agency

У Франції Національна асамблея в першому читанні відхилила урядовий проєкт бюджету соціального страхування на 2027 рік. За Anadolu Agency, законопроєкт передали до Сенату.

Голосування в Національній асамблеї

Депутати 115 голосами проти одного не підтримали дохідну частину документа, попередньо вилучивши більшість ключових заходів, повідомляє BFMTV. Через це весь законопроєкт відхилили без розгляду його видаткової частини.

Проти тексту голосували депутати лівих сил, ультраправа партія «Національне об’єднання» та її союзники, а також більшість представників консервативної партії «Республіканці». Більшість депутатів, які підтримують уряд, утрималися, тоді як один представник центристської партії MoDem проголосував за.

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Розгляд у Сенаті та параметри плану

Сенат має розпочати розгляд первісної урядової версії документа 9 листопада. Раніше цього місяця проєкт також відхилив Комітет Національної асамблеї із соціальних питань.

За даними Le Monde, урядовий план передбачає значні заощадження, щоб зменшити дефіцит системи соціального страхування з 21,8 млрд євро у 2026 році до 12,7 млрд євро у 2027-му. Значну частину цих заощаджень, за інформацією видання, мали б забезпечити пенсіонери.

Рахункова палата Франції у звіті, опублікованому цього тижня, закликала уряд і парламент збалансувати бюджет соціального страхування до 2030 року та наголосила на потребі коригувальних заходів уже наступного року. Голосування відбулося на тлі масових протестів через умови в школах і вартість життя, а дохідність 10-річних державних облігацій Франції цього тижня перевищила 5% уперше з 2002 року.

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