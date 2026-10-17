Національна асамблея Пакистану схвалила пропозицію про створення спільного парламентського комітету, який має підготувати рекомендації для проведення вільних, чесних і прозорих виборів. До складу органу увійдуть представники Національної асамблеї та Сенату, повідомляє The Express Tribune.

Склад комітету

Пропозицію вніс федеральний міністр парламентських справ Тарік Фазал Чаудхарі відповідно до правила 244B Правил процедури та ведення справ Національної асамблеї 2007 року. Спікер Національної асамблеї сформує комітет після консультацій із головою Сенату та лідерами парламентських партій.

До комітету увійдуть представники всіх парламентських партій пропорційно до їхнього представництва в парламенті. Спікер також матиме право замінити члена комітету на прохання лідера відповідної парламентської партії. Кворум для засідання становитиме чверть від загальної кількості членів.

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Рекомендації та звіт

Комітет має підготувати рекомендації щодо виборчих реформ, зокрема стосовно використання найновіших доступних технологій для проведення виборів. До його завдань також належить підготовка проєктів законодавчих актів, зокрема конституційних поправок, якщо це буде необхідно.

Комітет зможе створювати підкомітети. Звіт для парламенту він має подати у строк, який визначить спікер після видання повідомлення про створення комітету.

Під час години запитань Міністерство міжпровінційної координації також надало дані про туристичні прибуття: у 2024 році Пакистан відвідали понад 2,1 млн іноземних туристів, а у 2025 році — близько 2,2 млн. У документах міністерства серед країн, громадяни яких помітно представлені у статистиці, названі Велика Британія, Афганістан, США, Іран, Канада та Китай.

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