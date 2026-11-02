Національна прокуратура Польщі перейняла розслідування щодо PKOl і фірми Пєсєвіча — RMF24

Національна прокуратура Польщі перейняла розслідування щодо підозр у порушеннях, пов’язаних із діяльністю Польського олімпійського комітету (PKOl), Польського баскетбольного союзу та Польської баскетбольної ліги. Слідчі, зокрема, перевіряють діяльність компанії P.H.U. RADAM, що належить колишньому голові PKOl Радославу Пєсєвічу.

Підозри щодо рахунків на 9,3 млн злотих

Як повідомляє RMF24, провадження розпочала Регіональна прокуратура в Гданську у березні 2025 року. Воно стосується, серед іншого, підозр у виставленні компанією P.H.U. RADAM у 2022–2024 роках недостовірних рахунків-фактур з ПДВ для Польського баскетбольного союзу та Польської баскетбольної ліги.

Загальна вартість цих рахунків становить близько 9,3 млн злотих. За даними прокуратури, вони стосувалися послуг торговельного посередництва, які не були виконані. Слідство також перевіряє підозри щодо безпідставної сплати баскетбольними організаціями цієї суми та можливого зменшення податкових надходжень на загальну суму близько 1,3 млн злотих.

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Обшуки та перевірка витрат PKOl

Окремо слідчі вивчають можливе фінансування ремонту та облаштування ресторану Olympic Sky у Варшаві коштом Польського олімпійського комітету. Розслідування продовжили до 3 квітня 2027 року.

За інформацією прокуратури, у межах справи допитали багатьох свідків і отримали висновок фахівця з інформатики. По всій Польщі провели 30 обшуків, під час яких вилучили документи та електронне обладнання. Прокуратура зазначила, що зібрані матеріали дають змогу продовжити слідчі дії в ширшій перспективі, зокрема у зв’язку з матеріалами щодо підозр у злочинах, пов’язаних із діяльністю Zondacrypto.

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