Національні збори Франції голосують щодо законопроєкту проти насильства — France 24
У Франції Національні збори голосують щодо комплексного законопроєкту про протидію сексуальному та гендерно зумовленому насильству. Документ винесли на голосування після суспільного обурення, спричиненого зґвалтуванням та вбивством 11-річної дівчинки на ім’я Lyhanna. Про це повідомляє France 24.
Заходи законопроєкту
Проєкт закону містить заходи для посилення розслідувань у справах про сексуальне та гендерно зумовлене насильство. Серед таких заходів — створення спеціалізованих поліцейських підрозділів.
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Також пропонується створити спеціалізовані суди, що розглядатимуть ці категорії справ. Окремий напрям документа — спеціальна підтримка дітей, які стали жертвами насильства в межах цього законопроєкту.
Фінансування
Водночас активісти та законодавці застерігають, що фінансування запропонованих заходів залишається невизначеним. За бюджетних міркувань із законопроєкту вже вилучили кілька положень.