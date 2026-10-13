Національні збори Франції одностайно схвалили в першому читанні законопроєкт про посилення захисту жертв сексуального та гендерно зумовленого насильства. Після шести днів дебатів документ підтримали 503 депутати, голосів проти не було.

Як повідомляє Anadolu Agency, законопроєкт ще має розглянути Сенат, тому він поки не набув чинності. Документ передбачає, що слідчі протягом одного року мають опитувати потерпілих і підозрюваних, зберігати докази та шукати інших можливих жертв.

Спеціалізовані підрозділи та відпустка

Ініціатива також передбачає спеціалізовані поліцейські підрозділи й суди для справ про сексуальне та домашнє насильство. Потерпілі матимуть право на 10 днів відпустки, щоб відвідувати медичні консультації або вживати юридичних заходів.

Школи повинні будуть регулярно проводити бесіди з учнями, щоб виявляти випадки насильства. Повне впровадження цього механізму заплановане до 2032 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інші положення документа

Серед інших заходів — розширення переліку правопорушень, пов’язаних з інцестом, медична допомога дітям, які постраждали від насильства, а також посилення вимог щодо згоди на інвазивні медичні процедури. Законопроєкт також передбачає суворіші покарання за поширення сексуального контенту без згоди та надсилання небажаних зображень сексуального характеру.

Депутати водночас відхилили низку положень для захисту іноземних потерпілих, зокрема заборону видавати розпорядження про депортацію щодо жертв сексуального насильства, які подали скаргу. Реформа набула нового імпульсу після смерті 11-річної дівчинки Lyhanna, яку в червні знайшли мертвою на південному заході Франції після зґвалтування. Проти підозрюваного раніше надходили кілька скарг щодо ймовірного сексуального насильства над неповнолітніми.

Французький уряд пообіцяв оцінити вартість запропонованих заходів і представити бюджетний план після розгляду документа Сенатом.

Читай нас у