Науковець Мальм заявив про заборону в’їзду до Британії — Jerusalem Post

Шведський науковець Лундського університету Андреас Мальм заявив, що Велика Британія заборонила йому в’їзд до країни. Він мав виступити на заході наступної середи разом зі співзасновницею Palestine Action Худою Амморі, повідомляє Jerusalem Post.

Повідомлення від МВС Британії

За словами Мальма, Міністерство внутрішніх справ Великої Британії повідомило йому, що його присутність у країні «не сприяє суспільному благу». Додаткових пояснень він не отримав. Відомство не коментувало індивідуальних справ.

Мальм припустив, що заборона може бути пов’язана з його участю у заході, організованому соціалістичним журналом. На ньому науковець планував говорити про війну в Ірані. Він заявив, що публічно не підтримував, не просував і не фінансував Palestine Action.

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Попередні заяви та справа Palestine Action

На запитання BBC, чи могло рішення бути пов’язане з його попередніми висловлюваннями, в яких він назвав напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня актом визволення, Мальм відповів, що це можливо.

Мальм відомий книжкою «Як підірвати трубопровід», у якій обстоює необхідність радикальних дій для припинення видобутку викопного палива. Він також сказав, що роками приїздив до Великої Британії для наукової роботи, архівних досліджень і участі в конференціях, а нинішня поїздка мала таку саму мету.

Palestine Action заборонена у Великій Британії як терористична організація. Наступного тижня Верховний суд країни має розглянути апеляцію щодо цього рішення; підтримка угруповання є кримінальним правопорушенням.

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