Науковці відтворили обличчя людини, яка жила 315 тисяч років тому

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Дослідники відтворили зовнішність одного з найдавніших відомих представників виду Homo sapiens, який жив близько 315 тисяч років тому. Для створення реконструкції вони використали фрагменти скам’янілостей, виявлені в місцевості Джебель-Ірхуд у Марокко.

Науковці створили цифрове зображення чоловіка з темною шкірою, довгим чорним волоссям, густою бородою, глибоко посадженими очима та широким носом. Водночас дослідники застерігають, що скам’янілі рештки не дають змоги точно встановити всі риси зовнішності, тому окремі деталі реконструкції ґрунтуються на припущеннях.

“Археологічна пам’ятка Джебель-Ірхуд містить найдавніші скам’янілості, які відносять до Homo sapiens і датують приблизно 315 тисячами років тому”, – йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Heritage.

Вчені відтворили обличчя на основі 3D-моделі черепа, яку створили з фрагментів останків, знайдених на місці видобутку корисних копалин у Марокко. Коли череп уперше виявили у 1960-х роках, археологи вважали, що він належав неандертальцю і мав вік близько 40 тисяч років.

У 2017 році вчені переглянули ці висновки та встановили, що знахідці приблизно 315 тисяч років і вона належить Homo sapiens. Це змінило уявлення про ранню історію нашого виду, оскільки з’ясувалося, що Homo sapiens існував щонайменше на 100 тисяч років раніше, ніж вважалося до того.

Для нової реконструкції дослідники поєднали скани, фотографії та відео фрагмента черепа із фрагментами щелепи та зубів, знайденими поруч. На цій основі вони створили тривимірну модель черепа.

Потім команда використала анатомічний шаблон сучасної людини та цифровим способом пристосувала його до форми скам’янілостей. Після цього до моделі додали приблизні шари м’язів, жирової тканини та шкіри.

У результаті вчені створили дві версії обличчя. Перша – наукова реконструкція у відтінках сірого, яка показує анатомічну будову черепа. Друга – реалістичний кольоровий портрет зі шкірою, волоссям і бородою.

Автори роботи зауважили, що реалістичний портрет не можна вважати точною копією зовнішності конкретної людини.

Колір шкіри, зачіску, бороду та деякі інші риси неможливо визначити безпосередньо за скам’янілостями. Ці деталі підібрали на основі антропологічних даних про давні та сучасні людські популяції, щоб показати, як могла виглядати людина, яка жила в Північній Африці близько 315 тисяч років тому.

Крім того, фрагменти, використані для створення повної моделі черепа, ймовірно, належали кільком різним людям. Тому реконструкція показує не конкретного представника Homo sapiens, а приблизний образ людини того періоду.

Джерело: Daily Mail.

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